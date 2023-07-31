Потапов Кузьма Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти08.10.1936
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Потапов Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Потапова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Между 1872 и 1873
Мать ребёнка: Потапова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Прокофьева Христинья Кузьминична
Мать ребёнка: Потапова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Потапова Евдокия Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.10.1936