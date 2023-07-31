Потапов Кузьма Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапов Кузьма Антонович

Потапов Кузьма Антонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

08.10.1936

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Потапов Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Потапов Терентий Кузьмич

Мать ребёнка: Потапова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Между 1872 и 1873

Сын: Потапов Андрей Кузьмич

Мать ребёнка: Потапова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Прокофьева Христинья Кузьминична

Мать ребёнка: Потапова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Потапов Куприян Кузьмич

Мать ребёнка: Потапова Евдокия Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.10.1936
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close