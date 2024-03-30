Покровский Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Образование
1877
Вологда
Вологодская ДС 1-й разряд
Рождение ребёнка
1884
Сын: Покровский Аркадий Николаевич
Мать ребёнка: Покровская Рахиль Александровна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Покровский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Покровская Рахиль Александровна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Покровский Борис Николаеваич
Мать ребёнка: Покровская Рахиль Александровна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Покровский Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Покровская Рахиль Александровна
Бракосочетание
Неизвестно