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Покровский Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
1877
Вологда
Вологодская ДС 1-й разряд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Покровский Аркадий Николаевич

Мать ребёнка: Покровская Рахиль Александровна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Покровский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Покровская Рахиль Александровна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Покровский Борис Николаеваич

Мать ребёнка: Покровская Рахиль Александровна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Покровский Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Покровская Рахиль Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покровская Рахиль Александровна

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