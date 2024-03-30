Покровская (Мальцева) Рахиль Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
1884
Сын: Покровский Аркадий Николаевич
Отец ребёнка: Покровский Николай Александрович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Покровский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Покровский Николай Александрович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Покровский Борис Николаеваич
Отец ребёнка: Покровский Николай Александрович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Покровский Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Покровский Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно