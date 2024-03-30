Покровская (Мальцева) Рахиль Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покровская (Мальцева) Рахиль Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Мальцев Александр Протолеонович

Мать: Мальцева Асенефа Васильевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Покровский Аркадий Николаевич

Отец ребёнка: Покровский Николай Александрович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Покровский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Покровский Николай Александрович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Покровский Борис Николаеваич

Отец ребёнка: Покровский Николай Александрович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Покровский Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Покровский Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покровский Николай Александрович

Смерть
Неизвестно
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