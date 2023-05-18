Кузин Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения29.07.1889
Дата смерти16.11.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1889
Отец: Кузин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
10.07.1912
Дочь: Климова Ольга Семёновна
Мать ребёнка: Леонова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Шеина Мария Семеновна
Мать ребёнка: Леонова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
14.11.1926
Дочь: Карстен Матрона Семеновна
Мать ребёнка: Леонова Евгения Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.1971