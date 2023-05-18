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Кузин Семен Иванович

Место рождения

Солдатское, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

29.07.1889

Дата смерти

16.11.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1889

Отец: Кузин Иван Яковлевич

Мать: Тихонова Матрона Филипповна

Солдатское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
10.07.1912

Дочь: Климова Ольга Семёновна

Мать ребёнка: Леонова Евгения Васильевна

Солдатское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Шеина Мария Семеновна

Мать ребёнка: Леонова Евгения Васильевна

Солдатское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
14.11.1926

Дочь: Карстен Матрона Семеновна

Мать ребёнка: Леонова Евгения Васильевна

Солдатское, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Евгения Васильевна

Смерть
16.11.1971
Солдатское, город Ефремов, Тульская область
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