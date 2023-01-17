Леонова Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова Евгения Васильевна

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Место рождения

Лаврово, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

19.12.1887

Дата смерти

Около 1931

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Лаврово, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
10.07.1912

Дочь: Климова Ольга Семёновна

Отец ребёнка: Кузин Семен Иванович

Солдатское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Шеина Мария Семеновна

Отец ребёнка: Кузин Семен Иванович

Солдатское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
14.11.1926

Дочь: Карстен Матрона Семеновна

Отец ребёнка: Кузин Семен Иванович

Солдатское, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузин Семен Иванович

Смерть
Около 1931
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