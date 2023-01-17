Леонова Евгения Васильевна
Место рождения
Дата рождения19.12.1887
Дата смертиОколо 1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1912
Дочь: Климова Ольга Семёновна
Отец ребёнка: Кузин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Шеина Мария Семеновна
Отец ребёнка: Кузин Семен Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1926
Дочь: Карстен Матрона Семеновна
Отец ребёнка: Кузин Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузин Семен Иванович
Смерть
Около 1931