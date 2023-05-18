Аршинова (Батанина) Матрена
Место рождения
Дата рождения03.11.1841
Дата смерти23.01.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1841
Отец: Батанинъ Григорій
Мать: Батанина Наталья
Бракосочетание
16.05.1858
Муж: Аршиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
24.07.1859
Дочь: Севастьянова Анна
Отец ребёнка: Аршиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
22.12.1860
Сын: Аршиновъ Петръ
Отец ребёнка: Аршиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
10.01.1862
Дочь: Леонида
Отец ребёнка: Аршиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
02.04.1864
Сын: Аршиновъ Василий
Отец ребёнка: Аршиновъ Степанъ
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Аршиновъ Степанъ
Смерть
23.01.1873
Причина смерти: Послѣ родовъ
Рождение ребёнка
09.02.1873
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Аршиновъ Степанъ