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Аршинова (Батанина) Матрена

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.11.1841

Дата смерти

23.01.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1841

Отец: Батанинъ Григорій

Мать: Батанина Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.05.1858

Муж: Аршиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1859

Дочь: Севастьянова Анна

Отец ребёнка: Аршиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1860

Сын: Аршиновъ Петръ

Отец ребёнка: Аршиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1862

Дочь: Леонида

Отец ребёнка: Аршиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1864

Сын: Аршиновъ Василий

Отец ребёнка: Аршиновъ Степанъ

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Аршиновъ Степанъ

Смерть
23.01.1873
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Послѣ родовъ
Рождение ребёнка
09.02.1873

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Аршиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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