Кассай Стрион Певтеров
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Кассай Левтер
Мать: не указана
Османская империя Крымское ханство
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Пелагия Стирионова
Мать ребёнка: Кассай Параскева
Рождение ребёнка
1807
Сын: Неизвестно Константин Стиреонов
Мать ребёнка: Кассай Параскева
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Елена Стирионова
Мать ребёнка: Кассай Параскева
Рождение ребёнка
1813
Сын: Неизвестно Афанасий Стиреонов
Мать ребёнка: Кассай Параскева
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Кассай Параскева
Рождение ребёнка
1822
Сын: Кассай Харлампий Стиреонов
Мать ребёнка: Кассай Параскева
Смерть
Неизвестно