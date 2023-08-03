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Кассай Стрион Певтеров

Место рождения

Османская империя Крымское ханство

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Кассай Левтер

Мать: не указана

Османская империя Крымское ханство
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Пелагия Стирионова

Мать ребёнка: Кассай Параскева

Рождение ребёнка
1807

Сын: Неизвестно Константин Стиреонов

Мать ребёнка: Кассай Параскева

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Елена Стирионова

Мать ребёнка: Кассай Параскева

Рождение ребёнка
1813

Сын: Неизвестно Афанасий Стиреонов

Мать ребёнка: Кассай Параскева

Рождение ребёнка
1818

Сын: Кассай Федор Стрионович

Мать ребёнка: Кассай Параскева

Рождение ребёнка
1822

Сын: Кассай Харлампий Стиреонов

Мать ребёнка: Кассай Параскева

Смерть
Неизвестно
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