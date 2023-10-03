Schmidt Christina Maria
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1838
Отец: Schmidt Jacob Christian
Мать: Schmidt Liso
Крещение
02.10.1838
"Estonia Church Books and Synagogue Registers, 1835-1940", database with images, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6DQF-N6J4 : 30 November 2021), Jacob Christian Schmidt in en... Показать все
Смерть
Неизвестно