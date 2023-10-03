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Schmidt Christina Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1838

Отец: Schmidt Jacob Christian

Мать: Schmidt Liso

Крещение
02.10.1838
"Estonia Church Books and Synagogue Registers, 1835-1940", database with images, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6DQF-N6J4 : 30 November 2021), Jacob Christian Schmidt in en... Показать все
Смерть
Неизвестно
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