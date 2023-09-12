Торцева Дарья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Торцев Александр Иванович
Отец ребёнка: Торцев Иван Илларионович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Торцева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Торцев Иван Илларионович
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Торцев Иван Илларионович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Торцев Иван Илларионович
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Торцева Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Торцев Иван Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно