Торцева Дарья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торцева Дарья Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Торцев Александр Иванович

Отец ребёнка: Торцев Иван Илларионович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Торцева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Торцев Иван Илларионович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Торцев Николай Иванович

Отец ребёнка: Торцев Иван Илларионович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Торцев Борис Иванович

Отец ребёнка: Торцев Иван Илларионович

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Торцева Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Торцев Иван Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торцев Иван Илларионович

Смерть
Неизвестно
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