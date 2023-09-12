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Торцев Борис Иванович
Торцев Борис Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1939
Пол
Мужской
Отец
Торцев Иван Илларионович
1897 г.р.
Мать
Торцева Дарья Захаровна
1899 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Торцев Иван Илларионович
Мать:
Торцева Дарья Захаровна
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