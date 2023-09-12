Торцев Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торцев Борис Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Торцев Иван Илларионович

Мать: Торцева Дарья Захаровна

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