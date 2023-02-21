Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

09.08.1911

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Пятков Иван Александрович

Отец ребёнка: Пятков Александр Андреев

Елунино, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
09.08.1911
Шелаболиха, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
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