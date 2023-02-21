Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти09.08.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Пятков Иван Александрович
Отец ребёнка: Пятков Александр Андреев
Елунино, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
09.08.1911
Шелаболиха, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край