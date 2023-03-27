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Ручьевский Василий Петрович
Ручьевский Василий Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1861
Пол
Мужской
Отец
Ручьевский Петр Матвеевич
Мать
Ручьевский Анастасия Тимофеевна
1811 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец:
Ручьевский Петр Матвеевич
Мать:
Ручьевский Анастасия Тимофеевна
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