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Ручьевский Александр Петрович
Ручьевский Александр Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1845
Пол
Мужской
Отец
Ручьевский Петр Матвеевич
Мать
Ручьевский Анастасия Тимофеевна
1811 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец:
Ручьевский Петр Матвеевич
Мать:
Ручьевский Анастасия Тимофеевна
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