Судакова Афанасья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти02.02.1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Судаков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ипатова Анна Александровна
Отец ребёнка: Судаков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Судаков Николай Александрович
Отец ребёнка: Судаков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Судаков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Судаков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
17.07.1884 ст.
Дочь: Кононова Мария Александровна
Отец ребёнка: Судаков Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1909 ст.