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Судакова Афанасья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

02.02.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Судаков Иван Александров

Отец ребёнка: Судаков Александр Михайлович

Кудрявцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ипатова Анна Александровна

Отец ребёнка: Судаков Александр Михайлович

Кудрявцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Судаков Николай Александрович

Отец ребёнка: Судаков Александр Михайлович

Кудрявцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Судаков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Судаков Александр Михайлович

Кудрявцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.07.1884 ст.

Дочь: Кононова Мария Александровна

Отец ребёнка: Судаков Александр Михайлович

Кудрявцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судаков Александр Михайлович

Смерть
02.02.1909 ст.
Кудрявцево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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