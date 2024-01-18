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Востриков Борис Борисович

Место рождения

с.Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области

Дата рождения

16.04.1912

Дата смерти

16.09.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1912

Отец: Востриков Борис Васильевич

Мать: Вострикова Агафья Михайловна

с.Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области
Рождение ребёнка
30.12.1936

Дочь: Шепета Елена Борисовна

Мать ребёнка: Вострикова Наталья Дмитриевна

с.Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Коваленко Валентина Борисовна

Мать ребёнка: Вострикова Наталья Дмитриевна

с.Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области
Рождение ребёнка
1946

Сын: Востриков Владимир Борисович

Мать ребёнка: Вострикова Наталья Дмитриевна

с.Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Наталья Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
с.Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области
Смерть
16.09.1991
город Джезказган Республика Казахстан
Причина смерти: Последствия ранения на фронте
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