Востриков Борис Борисович
Место рожденияс.Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области
Дата рождения16.04.1912
Дата смерти16.09.1991
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1912
с.Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области
Рождение ребёнка
30.12.1936
Дочь: Шепета Елена Борисовна
Мать ребёнка: Вострикова Наталья Дмитриевна
с.Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Коваленко Валентина Борисовна
Мать ребёнка: Вострикова Наталья Дмитриевна
с.Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области
Рождение ребёнка
1946
Сын: Востриков Владимир Борисович
Мать ребёнка: Вострикова Наталья Дмитриевна
с.Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Сергеевка Атбасарского района Акмолинской области
Смерть
16.09.1991
город Джезказган Республика Казахстан
Причина смерти: Последствия ранения на фронте