Кирпиченко ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Коломинова Мильто наталья викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Коломинова Шубина майя викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирпиченко вероника евгеньевна
Отец ребёнка: Соловьев евгений георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан