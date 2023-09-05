Кирпиченко ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпиченко ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпеченко Кирпиченко борис яковлевич

Мать: Соловьева Кирпиченко вера геннадьевна

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Коломинова Мильто наталья викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Коломинова Шубина майя викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирпиченко вероника евгеньевна

Отец ребёнка: Соловьев евгений георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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