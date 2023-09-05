Коломинова Шубина майя викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1987
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Кирпиченко ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шубин денис евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шубин денис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шубин юрий денисович
Отец ребёнка: не указан