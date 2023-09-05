Коломинова Шубина майя викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломинова Шубина майя викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1987

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кирпиченко ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубин валерий денисович

Отец ребёнка: Шубин денис евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубин денис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубин юрий денисович

Отец ребёнка: не указан

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