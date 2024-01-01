Попков Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попков Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попков Александр Петрович

Мать: Попкова Гликерья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попкова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Попкова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попков Николай Александрович

Мать ребёнка: Попкова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попкова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Попкова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попков Юрий Александрович

Мать ребёнка: Попкова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова Мария

Смерть
Неизвестно
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