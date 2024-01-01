Попков Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попкова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Попкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попков Николай Александрович
Мать ребёнка: Попкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попкова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Попкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попков Юрий Александрович
Мать ребёнка: Попкова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попкова Мария
Смерть
Неизвестно