Попкова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попков Николай Александрович
Отец ребёнка: Попков Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попкова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Попков Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попков Юрий Александрович
Отец ребёнка: Попков Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попкова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Попков Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно