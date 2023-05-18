Тарановский Александр Иосифович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарановский Иосиф Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 01.01.1937
Дочь: Тарановская Алла Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1957
Дочь: Тарановская Алевтина Александровна
Мать ребёнка: Тарановская Валентина Тарасовна
Долинка, Шахтинская городская администрация, Карагандинская область
Смерть
Неизвестно