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Тарановский Александр Иосифович

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарановский Иосиф Андреевич

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 01.01.1937

Дочь: Тарановская Алла Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1957

Дочь: Тарановская Алевтина Александровна

Мать ребёнка: Тарановская Валентина Тарасовна

Долинка, Шахтинская городская администрация, Карагандинская область
Смерть
Неизвестно
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