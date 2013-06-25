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Тарановская Валентина Тарасовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1925

Дата смерти

25.06.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1957

Дочь: Тарановская Алевтина Александровна

Отец ребёнка: Тарановский Александр Иосифович

Долинка, Шахтинская городская администрация, Карагандинская область
Смерть
25.06.2013
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