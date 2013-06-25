Тарановская Валентина Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1925
Дата смерти25.06.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1957
Дочь: Тарановская Алевтина Александровна
Отец ребёнка: Тарановский Александр Иосифович
Долинка, Шахтинская городская администрация, Карагандинская область
Смерть
25.06.2013