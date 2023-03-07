Лошкина Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛошкина Евдокия Иванова

Лошкина Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

После 1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1739 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Евдокия Дадина

Отец ребёнка: Лошкин Дада Григорьев

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Лошкин Стефан Дадин

Отец ребёнка: Лошкин Дада Григорьев

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Феодосия Дадина

Отец ребёнка: Лошкин Дада Григорьев

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Лошкин Анисим Дадин

Отец ребёнка: Лошкин Дада Григорьев

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лошкин Дада Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1792
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close