Лошкина Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиПосле 1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Евдокия Дадина
Отец ребёнка: Лошкин Дада Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Лошкин Стефан Дадин
Отец ребёнка: Лошкин Дада Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Феодосия Дадина
Отец ребёнка: Лошкин Дада Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Лошкин Анисим Дадин
Отец ребёнка: Лошкин Дада Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1792