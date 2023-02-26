Лосенкова Мария Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Лосенков Александр Сергеев
Отец ребёнка: Лосенков Сергей Демидов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Агафия Сергеева
Отец ребёнка: Лосенков Сергей Демидов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Елена Сергеева
Отец ребёнка: Лосенков Сергей Демидов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Васса Сергеева
Отец ребёнка: Лосенков Сергей Демидов
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Лосенков Сергей Демидов
Смерть
Неизвестно