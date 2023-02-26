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Лосенкова Мария Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Лосенков Александр Сергеев

Отец ребёнка: Лосенков Сергей Демидов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Агафия Сергеева

Отец ребёнка: Лосенков Сергей Демидов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Елена Сергеева

Отец ребёнка: Лосенков Сергей Демидов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Васса Сергеева

Отец ребёнка: Лосенков Сергей Демидов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Лосенков Егор Сергеев

Отец ребёнка: Лосенков Сергей Демидов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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