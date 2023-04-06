Лосенков Сергей Демидов
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Лосенков Демид Романов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1842
Сын: Лосенков Александр Сергеев
Мать ребёнка: Лосенкова Мария Григорьева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Агафия Сергеева
Мать ребёнка: Лосенкова Мария Григорьева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Елена Сергеева
Мать ребёнка: Лосенкова Мария Григорьева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Васса Сергеева
Мать ребёнка: Лосенкова Мария Григорьева
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Лосенкова Мария Григорьева
Смерть
Неизвестно