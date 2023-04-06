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Лосенков Сергей Демидов

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Лосенков Демид Романов

Мать: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Лосенков Александр Сергеев

Мать ребёнка: Лосенкова Мария Григорьева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Агафия Сергеева

Мать ребёнка: Лосенкова Мария Григорьева

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Елена Сергеева

Мать ребёнка: Лосенкова Мария Григорьева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Васса Сергеева

Мать ребёнка: Лосенкова Мария Григорьева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Лосенков Егор Сергеев

Мать ребёнка: Лосенкова Мария Григорьева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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