Брюшинина Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюшинина Анна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Федосья Петрова

Отец ребёнка: Брюшинин Пётр Григорьев

Рождение ребёнка
1816

Сын: Брюшинин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Брюшинин Пётр Григорьев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Брюшинин Александр Петров

Отец ребёнка: Брюшинин Пётр Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брюшинин Пётр Григорьев

Смерть
Неизвестно
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