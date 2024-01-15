Брюшинина Анна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Федосья Петрова
Отец ребёнка: Брюшинин Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
1816
Сын: Брюшинин Григорий Петрович
Отец ребёнка: Брюшинин Пётр Григорьев
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1822
Сын: Брюшинин Александр Петров
Отец ребёнка: Брюшинин Пётр Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно