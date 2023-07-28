(Sonnatar) Mari — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Sonnatar) Mari

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1842

Пол

Женский

Отец

1803 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1842

Отец: Mällo Peeter

Мать: Mai

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