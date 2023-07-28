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(Sonnatar) Mari
(Sonnatar) Mari
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.06.1842
Пол
Женский
Отец
Mällo Peeter
1803 г.р.
Мать
(Mällo) Mai
1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
15.06.1842
Отец:
Mällo Peeter
Мать:
Mai
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