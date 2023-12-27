Глебов Петр Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиДо 1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Глебов Козма Ильин
Мать: Глебова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
13.09.1853
Мать ребёнка: Глебова Афимья (Ефимия) Алексеевна
Садовая Слобода
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 18 №27
Рождение ребёнка
20.02.1854
Мать ребёнка: Глебова Афимья (Ефимия) Алексеевна
Садовая Слобода
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 42 №4
Рождение ребёнка
25.03.1855
Сын: Глебов Иван Петрович
Мать ребёнка: Глебова Афимья (Ефимия) Алексеевна
Садовая Слобода
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 63 №15
Рождение ребёнка
20.04.1856
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Глебова Афимья (Ефимия) Алексеевна
Садовая Слобода
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 78 №9
Рождение ребёнка
19.08.1857
Дочь: Былова Наталия Петровна
Мать ребёнка: Глебова Афимья (Ефимия) Алексеевна
Садовая Слобода
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 101 №32
Рождение ребёнка
06.04.1859
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Глебова Афимья (Ефимия) Алексеевна
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 133 №11
Рождение ребёнка
25.04.1860
Мать ребёнка: Глебова Афимья (Ефимия) Алексеевна
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 152 №22
Рождение ребёнка
29.09.1861
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Глебова Афимья (Ефимия) Алексеевна
Садовая Слобода
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 171 №38
Смерть
До 1900