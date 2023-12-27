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Глебов Петр Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

До 1900

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Глебов Козма Ильин

Мать: Глебова Анна Михайлова

Рождение ребёнка
13.09.1853

Сын: Глебов Никита Петрович

Мать ребёнка: Глебова Афимья (Ефимия) Алексеевна

Садовая Слобода
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 18 №27
Рождение ребёнка
20.02.1854

Сын: Глебов Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Глебова Афимья (Ефимия) Алексеевна

Садовая Слобода
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 42 №4
Рождение ребёнка
25.03.1855

Сын: Глебов Иван Петрович

Мать ребёнка: Глебова Афимья (Ефимия) Алексеевна

Садовая Слобода
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 63 №15
Рождение ребёнка
20.04.1856

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Глебова Афимья (Ефимия) Алексеевна

Садовая Слобода
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 78 №9
Рождение ребёнка
19.08.1857

Дочь: Былова Наталия Петровна

Мать ребёнка: Глебова Афимья (Ефимия) Алексеевна

Садовая Слобода
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 101 №32
Рождение ребёнка
06.04.1859

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Глебова Афимья (Ефимия) Алексеевна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 133 №11
Рождение ребёнка
25.04.1860

Сын: Глебов Василий Петрович

Мать ребёнка: Глебова Афимья (Ефимия) Алексеевна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 152 №22
Рождение ребёнка
29.09.1861

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Глебова Афимья (Ефимия) Алексеевна

Садовая Слобода
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 171 №38
Смерть
До 1900
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