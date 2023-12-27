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(Глебова) Александра Петровна

Место рождения

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский

Дата рождения

06.04.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1859

Отец: Глебов Петр Кузьмин

Мать: Глебова Афимья (Ефимия) Алексеевна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 133 №11
Крещение
07.04.1859
Иоанно-Предтеченская церковь с.Дьяковского
Восприемники: Деревни Беляева крестьянский сын Павел Алексеевич Толмазов и крестьянина Алексея Иванова дочь Анна Алексеева Толмазова
Смерть
Неизвестно
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