(Глебова) Александра Петровна
Место рожденияДворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Дата рождения06.04.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1859
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 133 №11
Крещение
07.04.1859
Иоанно-Предтеченская церковь с.Дьяковского
Восприемники: Деревни Беляева крестьянский сын Павел Алексеевич Толмазов и крестьянина Алексея Иванова дочь Анна Алексеева Толмазова
Смерть
Неизвестно