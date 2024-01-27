Косякина (Романова) Кристина Апимановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косякина (Романова) Кристина Апимановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Апиман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Антоновна

Отец ребёнка: Косякин Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косякин Николай Антонович

Отец ребёнка: Косякин Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косякин Иван Антонович

Отец ребёнка: Косякин Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косякин Антон

Смерть
Неизвестно
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