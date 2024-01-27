Косякина (Романова) Кристина Апимановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Апиман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Антоновна
Отец ребёнка: Косякин Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косякин Николай Антонович
Отец ребёнка: Косякин Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Косякин Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косякин Антон
Смерть
Неизвестно