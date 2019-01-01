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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества конной мельницы жителя села Яблочного Оськинской волости Коротоякского уезда Булатова Варлаама Александровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества водяной мельницы и конопляной толчеи жителя села Яблочного Оськинской волости Коротоякского уезда Булатова Макара Семеновича. 1904 г. // Гос. архив Вороне Показать все
Опись имущества конной мельницы жителя села Яблочного Оськинской волости Коротоякского уезда Внукова Андриана Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И Показать все
Опись имущества конной мельницы жителя села Яблочного Оськинской волости Коротоякского уезда Внукова Захара Федоровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И- Показать все
Опись имущества конной мельницы жителя села Яблочного Оськинской волости Коротоякского уезда Кузнецова Павла Епифановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества красильной мастерской жителя села Яблочного Оськинской волости Коротоякского уезда Кургина Михаила Дорофеевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя села Яблочного Оськинской волости Коротоякского уезда Литвинова Ивана Романовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись имущества конной мельницы жителя села Яблочного Оськинской волости Коротоякского уезда Рудакова Ивана Егоровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-2 Показать все
Опись имущества овчинно-кожевенной мастерской жителя села Яблочного Оськинской волости Коротоякского уезда Симонова Прокофия Васильевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежско Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя села Яблочного Оськинской волости Коротоякского уезда Толстикова Максима Андреевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Дело по обвинению жит. с. Яблочного Оськинской волости Романова Константина Сергеевича и др. в количестве 61 человек в неуплате продовольственного налога. 1922 г. // Гос. Показать все
Дело по обвинению жит. с. Яблочного Оськинской волости Внукова Фатея Ивановича в неявке на поверочный учет. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1 Показать все
Дело по обвинению жит. с. Яблочного Оськинской волости Золотарева Феофана Савельевича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело Показать все
Дело по обвинению жит. с. Яблочного Оськинской волости Кольцова Егора Ивановича в неявке на поверочный учет. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись Показать все
Дело по обвинению жит. с. Яблочного Оськинской волости Кораблина Михаила Григорьевича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело Показать все
Дело по обвинению жит. с. Яблочного Оськинской волости Кузнецова Митрофана Казьмича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 1 Показать все
Дело по обвинению жит. с. Яблочного Оськинской волости Кузнецова Тимофея Максимовича в неявке на учет. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дел Показать все
Дело по обвинению жит. с. Яблочного Оськинской волости Кузнецова Федота Ефимовича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 200 Показать все
Дело по обвинению жит. с. Яблочного Оськинской волости Толстикова Автон (м)ом (н)а Ивановича в неявке на поверочный учет. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Дело по обвинению жит. с. Яблочного Оськинской волости Толстикова Прокофия Семеновича в неявке на учет. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Де Показать все
Дело по обвинению жит. с. Яблочного Оськинской волости Уразова Андрея Дани (и)ловича в неявке на учет. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дел Показать все
Дело по обвинению жит. с. Яблочного Оськинской волости Чудинова Кирилла Арсент (ь)иевича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Д Показать все
Дело по обвинению жит. с. Яблочного Оськинской волости Шишкина Герасима Алексеевича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 4 Показать все
Дело по обвинению жит. с. Яблочного Оськинской волости Романова Анания Тимофеевича в дезертирстве. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 49 Показать все
Дело по обвинению жит. с. Яблочного Оськинской волости Шишкина Филиппа Карповича в дезертирстве. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 514.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1787Яблочное, с. каз.при рч. Россошке.352228610691123Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
804. Яблочное (Верлино), село бывшее государственное, дворов 422, жителей 2909, церковь православная, 32 ветряные мельницы
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Яблочное (Веригино).3124селоЯблочновскаго4863392
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7892Яблочноесело51°18'с.ш.39°01'в.д.M-37-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20656464101с Яблочноесело