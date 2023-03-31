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Высоков Иван Егорович

Место рождения

Рязанская область, Сараевский район, дер. Новопавловка

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Высоков Егор

Мать: Высокова Евгения

Рязанская область, Сараевский район, дер. Новопавловка
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Высокова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Высокова Елена Петровна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Высоков Иван Иванович

Мать ребёнка: Высокова Елена Петровна

Рождение ребёнка
25.01.1910

Сын: Высоков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Высокова Елена Петровна

Рождение ребёнка
01.01.1913

Сын: Высоков Василий Иванович

Мать ребёнка: Высокова Елена Петровна

Рязанская область, Сараевский район, дер. Новопавловка
Рождение ребёнка
17.05.1923

Сын: Высоков Николай Иванович

Мать ребёнка: Высокова Елена Петровна

Смерть
Неизвестно
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