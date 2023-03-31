Высоков Иван Егорович
Место рожденияРязанская область, Сараевский район, дер. Новопавловка
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Высоков Егор
Мать: Высокова Евгения
Рязанская область, Сараевский район, дер. Новопавловка
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Высокова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Высокова Елена Петровна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Высокова Елена Петровна
Рождение ребёнка
25.01.1910
Сын: Высоков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Высокова Елена Петровна
Рождение ребёнка
01.01.1913
Мать ребёнка: Высокова Елена Петровна
Рязанская область, Сараевский район, дер. Новопавловка
Рождение ребёнка
17.05.1923
Мать ребёнка: Высокова Елена Петровна
Смерть
Неизвестно