Высоков Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высоков Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1910

Дата смерти

05.01.1942

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1910

Отец: Высоков Иван Егорович

Мать: Высокова Елена Петровна

Смерть
05.01.1942
Мюльберг, Саксония, Германия
Пропал без вести 09.09.1941 на поле боя, в то время как 08.09.1941 был взят в плен. Умер 05.01.1942 в немецком плену концентрационного лагеря Шталаг IV-Б.
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