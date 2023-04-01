Высоков Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1910
Дата смерти05.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1910
Отец: Высоков Иван Егорович
Мать: Высокова Елена Петровна
Смерть
05.01.1942
Мюльберг, Саксония, Германия
Пропал без вести 09.09.1941 на поле боя, в то время как 08.09.1941 был взят в плен. Умер 05.01.1942 в немецком плену концентрационного лагеря Шталаг IV-Б.