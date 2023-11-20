(Багина) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Багина) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Багин Тимофей Карпович

Мать: Багина ?

Смерть
Неизвестно
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