Багин Тимофей Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Багин Карп Матвеевич
Мать: Багина ?
Рождение ребёнка
1906
Сын: Багин Тимофеевич
Мать ребёнка: Багина ?
Рождение ребёнка
1909
Сын: Багин Тимофеевич
Мать ребёнка: Багина ?
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Багина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Багина ?
Смерть
Неизвестно