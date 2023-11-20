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Багин Тимофей Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Багин Карп Матвеевич

Мать: Багина ?

Рождение ребёнка
1903

Дочь: ?

Мать ребёнка: Багина ?

Рождение ребёнка
1906

Сын: Багин Тимофеевич

Мать ребёнка: Багина ?

Рождение ребёнка
1909

Сын: Багин Тимофеевич

Мать ребёнка: Багина ?

Рождение ребёнка
1911

Сын: Багин Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Багина ?

Рождение ребёнка
1916

Дочь: ?

Мать ребёнка: Багина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багина ?

Смерть
Неизвестно
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