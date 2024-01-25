Куртова (Сыромятникова) Феодосья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куртова (Сыромятникова) Феодосья Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Сыромятников Тихон Евлампьевич

Мать: Сыромятникова Ефросинья Мартыновна

Бракосочетание
21.?.1892

Муж: Куртов Владимир Стефанович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Куртов Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Куртов Владимир Стефанович

Таврическая губерния, Мелетопольский уезд, с. Терпение
Рождение ребёнка
1896

Сын: Куртов Иван

Отец ребёнка: Куртов Владимир Стефанович

Таврическая губерния, Мелетопольский уезд, с. Терпение
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Куртов Владимир Стефанович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Алена

Отец ребёнка: Куртов Владимир Стефанович

Рождение ребёнка
14.02.1903

Дочь: Дыманова Федора

Отец ребёнка: Куртов Владимир Стефанович

Таврическая губерния, Мелетопольский уезд, с. Терпение
Смерть
Неизвестно
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