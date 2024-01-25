Куртова (Сыромятникова) Феодосья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
21.?.1892
Рождение ребёнка
1893
Сын: Куртов Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Куртов Владимир Стефанович
Таврическая губерния, Мелетопольский уезд, с. Терпение
Рождение ребёнка
1896
Сын: Куртов Иван
Отец ребёнка: Куртов Владимир Стефанович
Таврическая губерния, Мелетопольский уезд, с. Терпение
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Куртов Владимир Стефанович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Алена
Отец ребёнка: Куртов Владимир Стефанович
Рождение ребёнка
14.02.1903
Дочь: Дыманова Федора
Отец ребёнка: Куртов Владимир Стефанович
Таврическая губерния, Мелетопольский уезд, с. Терпение
Смерть
Неизвестно