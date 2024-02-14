Сыромятникова Ефросинья Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сыромятников Николай Тихонович
Отец ребёнка: Сыромятников Тихон Евлампьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сыоомятникова Варвара Тихоновна
Отец ребёнка: Сыромятников Тихон Евлампьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сыромятников Карп Тихонович
Отец ребёнка: Сыромятников Тихон Евлампьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Куртова (Сыромятникова) Феодосья Тихоновна
Отец ребёнка: Сыромятников Тихон Евлампьевич
Смерть
Неизвестно