Сыромятникова Ефросинья Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыромятникова Ефросинья Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыромятников Николай Тихонович

Отец ребёнка: Сыромятников Тихон Евлампьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сыоомятникова Варвара Тихоновна

Отец ребёнка: Сыромятников Тихон Евлампьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыромятников Карп Тихонович

Отец ребёнка: Сыромятников Тихон Евлампьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сыромятников Тихон Евлампьевич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Куртова (Сыромятникова) Феодосья Тихоновна

Отец ребёнка: Сыромятников Тихон Евлампьевич

Смерть
Неизвестно

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