Кулик (Ямпольская) Маня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Ямпольская) Маня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

Дети

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1938 г.р.
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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Ямпольский Борис

Мать: Ямпольский Фейга

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулик Василий Леонтьевич?

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулик Василий Леонтьевич?

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Чарита

Отец ребёнка: Кулик Василий Леонтьевич?

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулик Василий Леонтьевич?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулик Василий Леонтьевич?

Смерть
Неизвестно
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