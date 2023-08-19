Кулик (Ямпольская) Маня
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Ямпольский Борис
Мать: Ямпольский Фейга
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Чарита
Отец ребёнка: Кулик Василий Леонтьевич?
Рождение ребёнка
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно