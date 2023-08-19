Кулик Василий Леонтьевич?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Чарита
Мать ребёнка: Кулик Маня
Рождение ребёнка
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулик Маня
Смерть
Неизвестно