Кулик Василий Леонтьевич? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулик Василий Леонтьевич?

Кулик Василий Леонтьевич?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулик Маня

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулик Маня

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Чарита

Мать ребёнка: Кулик Маня

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулик Маня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулик Маня

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close