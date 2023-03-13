Новиковъ Андрей
Место рожденияГурьевское, Нижегородскаго уезда
Дата рождения1706
Дата смерти1753
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Новиковъ Михаилъ
Мать: не указана
Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1750
Сын: Новиковъ Илья
Мать ребёнка: Новикова Степанида Иванова
Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиковъ Иванъ
Мать ребёнка: Новикова Степанида Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1753
Гурьевское, Нижегородскаго уезда