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Новиковъ Андрей

Место рождения

Гурьевское, Нижегородскаго уезда

Дата рождения

1706

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Новиковъ Михаилъ

Мать: не указана

Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1750

Сын: Новиковъ Илья

Мать ребёнка: Новикова Степанида Иванова

Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиковъ Иванъ

Мать ребёнка: Новикова Степанида Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Степанида Иванова

Смерть
1753
Гурьевское, Нижегородскаго уезда
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