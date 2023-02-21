Меньщикова (Бабцова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1830
Муж: Меньщиков Яков
Неволино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Неволино, Пермь
Рождение ребёнка
1834
Сын: Меньщиков Зотий
Отец ребёнка: Меньщиков Яков
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно