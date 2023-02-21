Меньщикова (Бабцова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова (Бабцова) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1830

Муж: Меньщиков Яков

Неволино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Неволино, Пермь
Рождение ребёнка
1834

Сын: Меньщиков Зотий

Отец ребёнка: Меньщиков Яков

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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