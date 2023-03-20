Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Николаевич

Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

После 1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Николай

Мать: Ольга Петровна

Смерть
После 1960
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close