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Николай Николаевич
Николай Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Дата смерти
После 1960
Пол
Мужской
Отец
Николай
Мать
(Надеждина) Ольга Петровна
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Николай
Мать:
Ольга Петровна
Смерть
После 1960
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