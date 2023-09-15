Скорая Варвара Андреевна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Скорый Алексей Порфирьевич
Отец ребёнка: Скорый Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Порфирьевна
Отец ребёнка: Скорый Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Скорый Максим Порфирьевич
Отец ребёнка: Скорый Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Скорый Дмитрий Порфирьевич
Отец ребёнка: Скорый Порфирий Иванович
Смерть
Неизвестно