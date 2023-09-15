Скорая Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скорая Варвара Андреевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Скорый Алексей Порфирьевич

Отец ребёнка: Скорый Порфирий Иванович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Порфирьевна

Отец ребёнка: Скорый Порфирий Иванович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Скорый Максим Порфирьевич

Отец ребёнка: Скорый Порфирий Иванович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Скорый Дмитрий Порфирьевич

Отец ребёнка: Скорый Порфирий Иванович

Смерть
Неизвестно
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