Завидонова (Федосьева) Екатерина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завидонова (Федосьева) Екатерина Федотовна

Место рождения

Чернецкое, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1874

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернецкое, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Завидонов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Завидонов Алексей Игнатьевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1895

Сын: Завидонов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Завидонов Алексей Игнатьевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Завидонова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Завидонов Алексей Игнатьевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Завидонов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Завидонов Алексей Игнатьевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завидонов Алексей Игнатьевич

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