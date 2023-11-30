Завидонова (Федосьева) Екатерина Федотовна
Место рождения
Дата рождения1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Завидонов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Завидонов Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Завидонов Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Завидонов Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Завидонова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Завидонов Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Завидонов Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Завидонов Алексей Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно