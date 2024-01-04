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Завидонов Борис Алексеевич

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1899

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Завидонов Алексей Игнатьевич

Мать: Завидонова Екатерина Федотовна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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