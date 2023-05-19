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Евдокия Ильина

Место рождения

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: ?

Мать: ?

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.01.1912

Муж: Сергей Мартинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1914

Сын: Василий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Мартинов

Рождение ребёнка
1915

Сын: Иоанн Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Мартинов

Смерть
Неизвестно
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