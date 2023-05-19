Евдокия Ильина
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.01.1912
Муж: Сергей Мартинов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1914
Сын: Василий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Мартинов
Рождение ребёнка
1915
Сын: Иоанн Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Мартинов
Смерть
Неизвестно