Копнинская (Копнинская (Языкина)) Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Копнинский Евфимий Васильев
Рождение ребёнка
17.10.1902
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Копнинский Евфимий Васильев
Рождение ребёнка
06.11.1904
Отец ребёнка: Копнинский Евфимий Васильев
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Елизавета Ефимова
Отец ребёнка: Копнинский Евфимий Васильев
Рождение ребёнка
07.02.1911
Сын: Копнинский Алексий Ефимов
Отец ребёнка: Копнинский Евфимий Васильев
Рождение ребёнка
07.12.1913
Сын: Копнинский Александр Ефимов
Отец ребёнка: Копнинский Евфимий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно