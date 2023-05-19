Копнинская (Копнинская (Языкина)) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копнинская (Копнинская (Языкина)) Анна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Копнинский Иоанн Ефимов

Отец ребёнка: Копнинский Евфимий Васильев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
17.10.1902

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Копнинский Евфимий Васильев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
06.11.1904

Сын: Копнинский Михаил Ефимов

Отец ребёнка: Копнинский Евфимий Васильев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Елизавета Ефимова

Отец ребёнка: Копнинский Евфимий Васильев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
07.02.1911

Сын: Копнинский Алексий Ефимов

Отец ребёнка: Копнинский Евфимий Васильев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
07.12.1913

Сын: Копнинский Александр Ефимов

Отец ребёнка: Копнинский Евфимий Васильев

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копнинский Евфимий Васильев

Смерть
Неизвестно
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