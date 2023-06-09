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Копнинский Евфимий Васильев

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

14.10.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1880

Отец: Копнинский Василий Сергеев

Мать: Копнинская Параскева Ивановна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Копнинский Иоанн Ефимов

Мать ребёнка: Копнинская Анна Ефимовна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
17.10.1902

Дочь: Анна Ефимова

Мать ребёнка: Копнинская Анна Ефимовна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
06.11.1904

Сын: Копнинский Михаил Ефимов

Мать ребёнка: Копнинская Анна Ефимовна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Елизавета Ефимова

Мать ребёнка: Копнинская Анна Ефимовна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
07.02.1911

Сын: Копнинский Алексий Ефимов

Мать ребёнка: Копнинская Анна Ефимовна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
07.12.1913

Сын: Копнинский Александр Ефимов

Мать ребёнка: Копнинская Анна Ефимовна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копнинская Анна Ефимовна

Смерть
Неизвестно