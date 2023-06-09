Копнинский Евфимий Васильев
Место рождения
Дата рождения14.10.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1880
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Копнинская Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
17.10.1902
Дочь: Анна Ефимова
Мать ребёнка: Копнинская Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
06.11.1904
Мать ребёнка: Копнинская Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Елизавета Ефимова
Мать ребёнка: Копнинская Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
07.02.1911
Сын: Копнинский Алексий Ефимов
Мать ребёнка: Копнинская Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
07.12.1913
Сын: Копнинский Александр Ефимов
Мать ребёнка: Копнинская Анна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копнинская Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно