Schäffer/Schaeffer/Schaefer (Soppe) Agnes Maria
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смерти25.04.1798
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Soppe ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1744
Рождение ребёнка
06.04.1758
Дочь: Ritter (Schäffer/Schaeffer/Schaefer) Catharina Barbara
Отец ребёнка: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Johann Balthasar
Смерть
25.04.1798