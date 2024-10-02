Schäffer/Schaeffer/Schaefer (Soppe) Agnes Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schäffer/Schaeffer/Schaefer (Soppe) Agnes Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

25.04.1798

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Soppe ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Tobias Schaeffer/Schaefer/

Отец ребёнка: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Johann Balthasar

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Sturz (Schäffer/Schaeffer/Schaefer) Agnes Maria

Отец ребёнка: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Johann Balthasar

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Georg Balthasar

Отец ребёнка: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Johann Balthasar

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Laurentius Schaeffer/Schaefer/

Отец ребёнка: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Johann Balthasar

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Johann Adam

Отец ребёнка: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Johann Balthasar

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Johann Balthasar

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Lorerthus (Schäffer/Schaeffer/Schaefer) Agnes Margarethe

Отец ребёнка: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Johann Balthasar

Рождение ребёнка
18.01.1744

Сын: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Georg Jacob

Отец ребёнка: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Johann Balthasar

Рождение ребёнка
06.04.1758

Дочь: Ritter (Schäffer/Schaeffer/Schaefer) Catharina Barbara

Отец ребёнка: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Johann Balthasar

Смерть
25.04.1798

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