Падерин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падерин ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1650

Сын: Падерин Максим Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Падерин Степан Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Падерин Фадей Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1698

Сын: Падерин Никифор Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Падерин Семён Максимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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