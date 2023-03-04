Падерин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1650
Сын: Падерин Максим Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1670
Сын: Падерин Степан Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1680
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1698
Сын: Падерин Никифор Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно