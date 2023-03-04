Падерин Максим Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падерин Максим Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1650

Дата смерти

После 1720

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: Падерин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Падерин Фадей Максимович

Мать ребёнка: Падерина Парасковья Анисимова

Рождение ребёнка
1690

Сын: Падерин Степан Максимович

Мать ребёнка: Падерина Парасковья Анисимова

Вяз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1692

Сын: Падерин Ефим Максимович

Мать ребёнка: Падерина Парасковья Анисимова

Вяз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Падерина Парасковья Анисимова

Место жительства
Неизвестно
Вяз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1720
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