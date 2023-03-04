Падерин Максим Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1650
Дата смертиПосле 1720
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: Падерин ?
Рождение ребёнка
1680
Мать ребёнка: Падерина Парасковья Анисимова
Рождение ребёнка
1690
Сын: Падерин Степан Максимович
Мать ребёнка: Падерина Парасковья Анисимова
Рождение ребёнка
1692
Мать ребёнка: Падерина Парасковья Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1720